В Україні запустили в серію дрон "Мара": долає з аеростатом до 1000 км

Як працює "Мара" разом із "Балуном"

Засіб ураження кріпиться на спеціальну систему скиду під аеростатом "Балун". За словами конструкторів, комплекс є першим серійним виробом, який може доставити засіб ураження на великі відстані без подавлення ворожими засобами РЕБ/РЕР і без протидії ППО.

Аеростат оснащений баластною системою, системою навігації, системою передачі даних і системою скидання. Після доставки в зону ураження "Мара" скидається з аеростата й переходить на ручне керування пілотом.

У цьому режимі дрон здатен пролетіти ще 60 км і вразити ціль, а також подолати додаткову відстань у режимі планера. Систему зв'язку та контролю БпЛА конструктори також розробили самі, деталі наразі не розголошують.

Ціна та плани виробництва

Вартість комплексу оцінюють до 6000 доларів. У КБ називають "Мару" та "Балун" найдешевшими з усіх відомих засобів middle- та deep-strike.

За словами розробників, комплекс уже пройшов бойові випробування, а ураження зафіксовано на території тимчасово окупованих Криму та Бердянська.

Конструктори вже неодноразово відтестували засіб у бойових умовах та мають підтвердження як ефективних уражень, так і спроб ворога протидіяти аеростатам.

Головною особливістю називають висоту польоту. Через це ворог не може використовувати дешеві засоби типу дронів-перехоплювачів чи зенітні гармати. Для знищення "Балун" йому треба використовувати дорогі ракети-ППО.

Фото: підготовка до запуску аеростата "Балун" (КБ "Український Маріуполь")

"Таким чином, наш засіб не тільки ефективно може вражати цілі на середніх та дальніх дистанціях, а є й дуже ефективним засобом для насичення ворожого неба і розрядки їхніх засобів ППО", - кажуть конструктори.

Фото: аеростат "Балун" у польоті (КБ "Український Маріуполь")

Наразі бюро зосереджене на двох ключових продуктах: багаторазовому реактивному дроні-перехоплювачі "Еверест" і "Мара". Серійну реалізацію "Мари" готують уже в середині жовтня, а перехоплювач компанія очікує запустити в серію в листопаді.

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