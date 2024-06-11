В Україні запустили сайт для пошуку вакансій в армії

"Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України", - йдеться в повідомленні.

На сайті також розміщені умови рекрутингу в армію. Згідно з роз’ясненням, якщо ви обираєте посаду у військовій частині, яка входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч незалежно від того, чи ви обрали службу за контрактом, чи бажаєте служити за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Якщо ви обрали посаду у військовій частині, яка не входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч за одночасної наявності двох умов: ви обрали службу за контрактом, та призначення вас на посаду до обраної в/ч погодив Генеральний штаб ЗСУ.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, Міноборони цього року запустило рекрутинг до ЗСУ, завдяки якому українці зможуть знайти вакансію та долучитися до армії. У центрах рекрутингу надають консультативно-інформаційні послуги.

Міноборони хоче у I півріччі 2024 року відкрити 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах України.

Раніше Міністерство оборони України запустило рекрутинг операторів безпілотників для громадян, які готові підписати контракт із ЗСУ. Набір відбуватиметься через центри рекрутингу.