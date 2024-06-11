В Украине запустили сайт для поиска вакансий в армии

"Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины", - говорится в сообщении.

На сайте также размещены условия рекрутинга в армию. Согласно разъяснению, если вы выбираете должность в воинской части, которая входит в перечень воинских частей приоритетного комплектования, и вам предоставлено соответствующее рекомендательное письмо от такой в/ч, вы попадаете в эту в/ч независимо от того, вы избрали службу по контракту, хотите ли служить по призыву во время мобилизации, на особый период.

Если вы выбрали должность в воинской части, не входящей в перечень воинских частей приоритетного комплектования, и вам предоставлено соответствующее рекомендательное письмо от такой в/ч, вы попадаете в эту в/ч при одновременном наличии двух условий: вы выбрали службу по контракту, и назначение вас на должность в избранную в/ч согласовал Генеральный штаб ВСУ.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, Минобороны в этом году запустил рекрутинг в ВСУ, благодаря которому украинцы смогут найти вакансию и присоединиться к армии. В центрах рекрутинга предоставляют консультативно-информационные услуги.

Минобороны хочет в I полугодии 2024 открыть 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах Украины.

Ранее Министерство обороны Украины запустило рекрутинг операторов беспилотников для граждан, готовых подписать контракт с ВСУ. Набор будет проходить через центры рекрутинга.