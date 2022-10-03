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В Україні запустили продаж "військових облігацій" населенню через "Дію"

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Купівля облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" стала доступної через застосунок "Дія". Цінні папери допомагають економіці країни під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністр цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, кожна облігація має назву тимчасово окупованої території - Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Вартість однієї облігації - від 900 грн.

Федоров повідомив, що можна обрати термін облігації - на строк до 1,5 року. "Саме через цей час отримаєте свої кошти назад, а разом з ними і відсотки. Виплати надійдуть на картку єПідтримка", - додав він.

Купити облігації можна з відсотками доходу від 11% до 16% річних.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок подачі заявки повнолітніми українцями на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" через застосунок "Дія".

Згідно з документом, для формування заявки на купівлю ОВДП особі необхідно буде:

  • установити мобільний застосунок "Дія" на електронному носії, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
  • обрати у мобільному застосунку послугу "Військові облігації”;
  • обрати фінансову установу, в якій особа має намір придбати облігації;
  • відкрити поточний рахунок "єПідтримка" для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному застосунку "Дія".

За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою застосунку "Дія".

Нагадаємо, Міністерство фінансів з початку війни розміщує облігації внутрішньої держаної позики (ОВДП) під назвою "Військові облігації". Ці папери є звичайними держоблігаціями.

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Дия