В Україні запустили продаж "військових облігацій" населенню через "Дію"
Купівля облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" стала доступної через застосунок "Дія". Цінні папери допомагають економіці країни під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністр цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.
За його словами, кожна облігація має назву тимчасово окупованої території - Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Вартість однієї облігації - від 900 грн.
Федоров повідомив, що можна обрати термін облігації - на строк до 1,5 року. "Саме через цей час отримаєте свої кошти назад, а разом з ними і відсотки. Виплати надійдуть на картку єПідтримка", - додав він.
Купити облігації можна з відсотками доходу від 11% до 16% річних.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок подачі заявки повнолітніми українцями на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" через застосунок "Дія".
Згідно з документом, для формування заявки на купівлю ОВДП особі необхідно буде:
- установити мобільний застосунок "Дія" на електронному носії, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
- обрати у мобільному застосунку послугу "Військові облігації”;
- обрати фінансову установу, в якій особа має намір придбати облігації;
- відкрити поточний рахунок "єПідтримка" для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному застосунку "Дія".
За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою застосунку "Дія".
Нагадаємо, Міністерство фінансів з початку війни розміщує облігації внутрішньої держаної позики (ОВДП) під назвою "Військові облігації". Ці папери є звичайними держоблігаціями.
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