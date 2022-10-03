В Украине запустили продажу "военных облигаций" населению через "Дію"
Покупка облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" стала доступна через приложение "Дія". Ценные бумаги помогают экономике страны во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram .
По его словам, каждая облигация называется временно оккупированной территорией - Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Стоимость одной облигации - от 900 грн.
Федоров сообщил, что можно выбрать срок облигации - до 1,5 лет. "Именно через это время получите свои средства обратно, а вместе с ними и проценты. Выплаты поступят на карту єПідтримка", - добавил он.
Купить облигации можно с процентами дохода от 11% до 16% годовых.
Напомним, Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки совершеннолетними украинцами на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" через приложение "Дія".
Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо будет:
- установить мобильное приложение "Дія" на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
- выбрать в мобильном приложении услугу "Военные облигации";
- выбрать финансовое учреждение, в котором человек намерен приобрести облигации;
- открыть текущий счет єПідтримка для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который есть в мобильном приложении "Дія".
По желанию человека для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям, он сможет открыть текущий счет с помощью приложения "Дія".
Напомним, Министерство финансов с начала войны размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под названием "Военные облигации". Эти бумаги являются обычными гособлигациями.
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