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В Украине запустили продажу "военных облигаций" населению через "Дію"

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Украина, Понедельник 03 октября 2022 13:28
В Украине запустили продажу "военных облигаций" населению через "Дію" Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Покупка облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" стала доступна через приложение "Дія". Ценные бумаги помогают экономике страны во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram .

По его словам, каждая облигация называется временно оккупированной территорией - Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Стоимость одной облигации - от 900 грн.

Федоров сообщил, что можно выбрать срок облигации - до 1,5 лет. "Именно через это время получите свои средства обратно, а вместе с ними и проценты. Выплаты поступят на карту єПідтримка", - добавил он.

Купить облигации можно с процентами дохода от 11% до 16% годовых.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки совершеннолетними украинцами на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" через приложение "Дія".

Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо будет:

  • установить мобильное приложение "Дія" на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
  • выбрать в мобильном приложении услугу "Военные облигации";
  • выбрать финансовое учреждение, в котором человек намерен приобрести облигации;
  • открыть текущий счет єПідтримка для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который есть в мобильном приложении "Дія".

По желанию человека для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям, он сможет открыть текущий счет с помощью приложения "Дія".

Напомним, Министерство финансов с начала войны размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под названием "Военные облигации". Эти бумаги являются обычными гособлигациями.

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