В Україні запустили онлайн-платформу для реабілітації: як нею скористатися

Проєкт онлайн-платформи об’єднує дані про реабілітаційні центри з усіх куточків України, надаючи можливість легко знайти необхідний заклад.

Інтерактивна мапа центрів, пошук за параметрами роблять сервіс зрозумілим та простим у використанні.

Фото: скриншот мапи реабілітаційних центрів (РБК-Україна)

Після того, як ви зайшли на сайт онлайн-платформи, потрібно:

Обрати населений пункт. Вказати тип реабілітації: фізична, психологічна, ерготерапія, логотерапія. Визначити тип закладу, який вам потрібен: державний, комунальний чи приватний.

Після фільтрації система надає повний перелік доступних центрів із контактними даними.

Окрім цього, на сайті у розділі "Корисні ресурси" можна знайти інформацію про різні організації, що надають підтримку ветеранам, постраждалим цивільним та їхнім родинам.

Також нагадаємо, що Міністерство оборони України планує запустити нову ініціативу для допомоги воєнним та ветеранам, а саме - Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців під назвою "Плюси".

Як вона буде працювати та чим корисна - читайте у матеріалі РБК-Україна.