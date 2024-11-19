В Украине запустили онлайн-платформу для реабилитации: как ею воспользоваться

Проект онлайн-платформы объединяет данные о центрах реабилитации со всех уголков Украины, предоставляя возможность легко найти необходимое заведение.

Интерактивная карта центров, поиск по параметрам делает сервис понятным и простым в использовании.

Фото: скриншот карты реабилитационных центров (РБК-Украина)

После того, как вы зашли на сайт онлайн-платформы, нужно:

Выбрать населенный пункт. Указать тип реабилитации: физическая, психологическая, эрготерапия, логотерапия. Определить тип заведения, которое вам нужно: государственное, коммунальное или частное.

После фильтрации система предоставляет полный список доступных центров с контактными данными.

Кроме того, на сайте в разделе "Полезные ресурсы" можно найти информацию о различных организациях, оказывающих поддержку ветеранам, пострадавшим гражданским и их семьям.

Также напомним, что Министерство обороны Украины планирует запустить новую инициативу для помощи военным и ветеранам, а именно - Общенациональную программу поддержки военнослужащих под названием "Плюсы".

Как она будет работать и чем полезна - читайте в материале РБК-Украина.