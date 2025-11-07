Для ветеранів запустили нову виплату: хто отримає до 70 тисяч гривень

Український уряд погодив пропозицію Мінветеранів щодо виплати компенсації за переобладнання автівок. Щорічно ветерани з інвалідністю отримуватимуть на це до 70 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Кабміну у парламенті Тараса Мельничука.

Він повідомив, що експериментальний проект передбачає виплату грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автівок протягом двох років.

Його метою є допомога у переобладнанні транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни, що сприятиме їхній соціалізації та підвищенню мобільності.

Крім того, це розширить їхні можливості для працевлаштування, участі в громадському житті та реалізації права на незалежне життя.

Максимальний розмір виплати становитиме 70 тисяч гривень. Кожного року таку допомогу отримуватиме до 1000 ветеранів.

Фінансування виплат на переобладнання автівок здійснюватиметься коштом державної програми підтримки ветеранів.