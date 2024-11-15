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"Супервеликий дефіцит". Яких спеціалістів на ринку праці бракує найбільше

П'ятниця 15 листопада 2024 15:36
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"Супервеликий дефіцит". Яких спеціалістів на ринку праці бракує найбільше Ринок праці під час війни змінився (фото: GettyImages)
Автор: Ірина Костенко

Зараз на ринку праці в Україні існує дефіцит практично по всіх вузькоспеціалізованих професіях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг засновника й керівника рекрутингової агенції Lobby X Владислава Грезєва.

Яких спеціалістів на ринку праці бракує найбільше

Експерт повідомив, що минулого року баланс пропозицій на ринку праці відновився. Однак щодо конкурсів на одне вакантне місце - фахівців значно менше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

"Кількість пропозицій від працедавців (за статистикою колег, більших майданчиків, які охоплюють всі сфери ринку праці) - відновилися. Саме пропозиції від працедавців за кількістю, в абсолютних значеннях. Щодо конкурсів на одне місце - ситуація значно менша, ніж до повномасштабного вторгнення", - розповів Грезєв.

Він уточнив, що така ситуація спостерігається через те, що "дуже багато працездатного населення випустили з країни, або ці люди лишилися на тимчасово окупованих територіях".

"Замістити їх кимось немає можливості, плюс паралельно потрібно поповнювати особовим складом Сили оборони. Тому загальний тренд такий, що є дефіцит по всіх практично професіях вузькоспеціалізованих, високоінтелектуальних в першу чергу", - наголосив фахівець.

Він зазначив, що серед дефіцитних професій (виходячи з напрямків діяльності компаній), нині прослідковується потреба, зокрема:

  • у фахівцях-комунікаційниках
  • у диджитал-спеціалістах
  • у маркетологах
  • у спеціалістах, які займаються розвитком бізнесу
  • у спеціалістах, які займаються продажами

"Водночас на рівні з дефіцитними професіями - інженери на виробництва в оборонно-промисловому комплексі. Різного ґатунку. Люди, які вміють працювати з залізом, умовно кажучи, це зараз прямо супервеликий дефіцит та велика потреба", - додав Грезєв.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що уряд змінив умови для бронювання від мобілізації під час війни.

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