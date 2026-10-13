В Україні запустили карту готовності будинків до зими: як перевірити наявність тепла і води

Що показує мапа енергонезалежності

Мапа відображає інформацію про наявність у будинках генераторів, інверторів і сонячних панелей. Також можна дізнатися, чи працюють під час відключень опалення, ліфти, водопостачання та інтернет.

Переглянути дані можна на сайті мапи енергонезалежності.

Проєкт створили Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України та громадська організація "ЛУН Місто" за участі громадських організацій "Національна платформа ОСББ" та "Екодія".

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Яку допомогу можуть отримати будинки

Мапа також дає змогу перейти на урядовий портал "єОпора" й переглянути державні та регіональні програми підтримки, доступні для конкретного будинку. Серед них - програма "СвітлоДІМ", гранти та кредити на енергомодернізацію.

На мапі показують лише загальну інформацію про резервне живлення, без чутливих технічних деталей.

Уповноважені представники ОСББ та управителі можуть звернутися через форму зворотного зв’язку, щоб оновити дані про будинок.

Надалі розробники планують залучати більше ОСББ та управителів до перевірки інформації й поширити мапу на інші великі міста України.