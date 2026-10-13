В Украине запустили карту готовности домов к зиме: как проверить наличие тепла и воды

Что показывает карта энергонезависимости

Карта отображает информацию о наличии в домах генераторов, инверторов и солнечных панелей. Также можно узнать, работают ли при отключении отопления, лифты, водоснабжение и интернет.

Просмотреть данные можно на сайте карты энергонезависимости.

Проект создали Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины и общественная организация "ЛУН Город" с участием общественных организаций "Национальная платформа ОСМД" и "Экодия".

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Какую помощь могут получить дома

Карта также позволяет перейти на правительственный портал "єОпора" и просмотреть государственные и региональные программы поддержки, доступные для конкретного дома. Среди них - программа "СветДОМ", гранты и кредиты на энергомодернизацию.

На карте отображается только общая информация о резервном питании без чувствительных технических деталей.

Уполномоченные представители ОСМД и управляющие могут обратиться через форму обратной связи, чтобы обновить данные о доме.

В дальнейшем разработчики планируют привлекать больше ОСМД и управляющих к проверке информации и распространить карту на другие крупные города Украины.