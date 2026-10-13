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В Украине запустили карту готовности домов к зиме: как проверить наличие тепла и воды

15:26 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Карта показывает энергозависимость домов (коллаж РБК-Украина)

В Украине заработала интерактивная карта, с помощью которой можно проверить готовность жилья к отопительному сезону. Сервис показывает, имеют ли дома резервное питание и какие коммунальные услуги доступны во время обесточений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЛУН.

Что показывает карта энергонезависимости

Карта отображает информацию о наличии в домах генераторов, инверторов и солнечных панелей. Также можно узнать, работают ли при отключении отопления, лифты, водоснабжение и интернет.

Просмотреть данные можно на сайте карты энергонезависимости.

Проект создали Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины и общественная организация "ЛУН Город" с участием общественных организаций "Национальная платформа ОСМД" и "Экодия".

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Какую помощь могут получить дома

Карта также позволяет перейти на правительственный портал "єОпора" и просмотреть государственные и региональные программы поддержки, доступные для конкретного дома. Среди них - программа "СветДОМ", гранты и кредиты на энергомодернизацию.

На карте отображается только общая информация о резервном питании без чувствительных технических деталей.

Уполномоченные представители ОСМД и управляющие могут обратиться через форму обратной связи, чтобы обновить данные о доме.

В дальнейшем разработчики планируют привлекать больше ОСМД и управляющих к проверке информации и распространить карту на другие крупные города Украины.

Читайте также о том, что министр энергетики Шмигаль в сентябре заявил, что энергетический штаб провел очередное заседание и определил приоритеты для защиты от российских ударов по инфраструктуре. В частности, есть решение по Киеву.

Раньше мы писали о том, как украинцам подготовиться к зиме.

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