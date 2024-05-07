В Україні запустили два нові сервіси для військових

В Україні запустили два нові сервіси для військовослужбовців і працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Зокрема, МВС запустило електронний кабінет постраждалого та контактний центр з питань соціального захисту.
В електронному кабінеті постраждалого військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, зможуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Для цього необхідно буде лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.
Водночас розпочинає роботу контактний центр з питань соціального захисту - 1536.
"Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо", - ідеться в повідомленні.
16 січня Верховна рада України ухвалила законопроєкт про цифровізацію армії. Проєкт передбачає запуск в Україні комплексного електронного військового обліку. Зокрема, йдеться про електронний кабінет військовозобов'язаного.
2 квітня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
За даними Міноборони, такий електронний кабінет буде створено для кожного військовослужбовця, незалежно від того, користується він ним чи ні. Іншими словами, реєстрація в електронному кабінеті є добровільною і ні до чого не зобов'язує.
Мета цієї послуги - спростити оновлення даних, яке всі призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні будуть зробити протягом 60 днів після набрання чинності новим законом про мобілізацію, не звертаючись до ТЦК або ЦНАПів. Військкомати використовуватимуть ці дані у своїй повсякденній роботі.
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