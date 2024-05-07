В Україні запустили два нові сервіси для військових

Електронний кабінет військовозобов'язаного

16 січня Верховна рада України ухвалила законопроєкт про цифровізацію армії. Проєкт передбачає запуск в Україні комплексного електронного військового обліку. Зокрема, йдеться про електронний кабінет військовозобов'язаного.

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

За даними Міноборони, такий електронний кабінет буде створено для кожного військовослужбовця, незалежно від того, користується він ним чи ні. Іншими словами, реєстрація в електронному кабінеті є добровільною і ні до чого не зобов'язує.

Мета цієї послуги - спростити оновлення даних, яке всі призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні будуть зробити протягом 60 днів після набрання чинності новим законом про мобілізацію, не звертаючись до ТЦК або ЦНАПів. Військкомати використовуватимуть ці дані у своїй повсякденній роботі.

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