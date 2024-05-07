RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине запустили два новых сервиса для военных

Фото: глава МВД Игорь Клименко (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Украине запустили два новых сервиса для военнослужащих и работников органов системы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, МВД запустило электронный кабинет пострадавшего и контактный центр по вопросам социальной защиты.

В электронном кабинете пострадавшего военнослужащие НГУ, ГПСУ, полицейские, ГСЧСники, которые имеют статус пострадавших, а также члены их семей, смогут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую помощь. Для этого необходимо будет лишь зарегистрироваться в Едином окне для граждан.

В то же время начинает работу контактный центр по вопросам социальной защиты - 1536.

"Специалисты горячей линии с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 будут консультировать по получению психологической, медицинской и денежной помощи, начислению льгот, назначению пенсии и тому подобное", - говорится в сообщении. 

Электронный кабинет военнообязанного

16 января Верховная рада Украины приняла законопроект о цифровизации армии. Проект предусматривает запуск в Украине комплексного электронного воинского учета. В частности, речь идет об электронном кабинете военнообязанного.

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

По данным Минобороны, такой электронный кабинет будет создан для каждого военнослужащего, независимо от того, пользуется он им или нет. Иными словами, регистрация в электронном кабинете является добровольной и ни к чему не обязывает.

Цель этой услуги - упростить обновление данных, которое все призывники, военнообязанные и резервисты должны будут сделать в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации, не обращаясь в ТЦК или ЦНАП. Военкоматы будут использовать эти данные в своей повседневной работе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВойна России против УкраиныВойна в Украине