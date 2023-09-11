В Україні запускають зручну послугу з оформлення паспортів для сімей

В Україні запускають сімейну послугу по видачі паспортів. Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям.

Зокрема, батьки зможуть оформити одночасно:

ID-картку та паспорт для виїзду за кордон для себе;

собі ID-картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт для дітей до 14 років;

собі ID-картку, а також закордонний паспорт для дітей до 14 років.

Отримати послугу може одних з законних представників для:

Особи, яка не досягла 14-річного віку.

Особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

Для отримання послуги необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування "Паспортний сервіс" в Україні чи за кордоном або в ЦНАП.

При цьому зазначається, що якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова.

Нагадаємо, українці, які втратили паспорт за кордоном, можуть звернутися до дипломатичної чи консульської установи України, щоб оформити новий документ або отримати посвідчення особи, яка надасть право повернутися додому. Докладніше про процедуру - читайте у матеріалі.

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