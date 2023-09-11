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В Украине запускают удобную услугу по оформлению паспортов для семей

Понедельник 11 сентября 2023 21:04
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В Украине запускают удобную услугу по оформлению паспортов для семей Фото: В Украине запускают удобную услугу по оформлению паспортов для семей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине запускают семейную услугу по выдаче паспортов. Теперь родители смогут одновременно оформить документы себе и детям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В частности, родители смогут оформить одновременно:

  • ID-карту и паспорт для выезда за границу для себя;
  • себе ID-карту и загранпаспорт, а также загранпаспорт для детей до 14 лет;
  • себе ID-карту, а также загранпаспорт для детей до 14 лет.

Получить услугу может одних из законных представителей для:

  • Лица, не достигшего 14-летнего возраста.
  • Лица, которое признано судом ограниченно дееспособным или недееспособным.

Для получения услуги необходимо подать заявление и соответствующие документы в подразделение ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" в Украине или за рубежом или в ЦНАП.

При этом отмечается, что если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.

Напомним, украинцы, потерявшие паспорт за границей, могут обратиться в дипломатическое или консульское учреждение Украины, чтобы оформить новый документ или получить удостоверение лица, которое предоставит право вернуться домой. Подробнее о процедуре – читайте в материале .

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