В Украине запускают удобную услугу по оформлению паспортов для семей
В Украине запускают семейную услугу по выдаче паспортов. Теперь родители смогут одновременно оформить документы себе и детям.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
В частности, родители смогут оформить одновременно:
- ID-карту и паспорт для выезда за границу для себя;
- себе ID-карту и загранпаспорт, а также загранпаспорт для детей до 14 лет;
- себе ID-карту, а также загранпаспорт для детей до 14 лет.
Получить услугу может одних из законных представителей для:
- Лица, не достигшего 14-летнего возраста.
- Лица, которое признано судом ограниченно дееспособным или недееспособным.
Для получения услуги необходимо подать заявление и соответствующие документы в подразделение ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" в Украине или за рубежом или в ЦНАП.
При этом отмечается, что если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.
Напомним, украинцы, потерявшие паспорт за границей, могут обратиться в дипломатическое или консульское учреждение Украины, чтобы оформить новый документ или получить удостоверение лица, которое предоставит право вернуться домой. Подробнее о процедуре – читайте в материале .
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