В Україні запускають систему "Є-Бджільництво": що зміниться для пасічників і аграріїв

Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає перший етап системи "Є-Бджільництво". Йдеться про електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінагрополітики у Facebook.

"Є-Бджільництво" в Україні: що система змінить для пасічників і аграріїв

У міністерстві розповіли, що в межах запуску першого етапу системи "Є-Бджільництво" з 10 лютого 2025 року в Державному аграрному реєстрі для суб'єктів господарювання буде доступний новий електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.

Міністр агрополітики Віталій Коваль зауважив, що основні завдання цього сервісу в межах системи "Є-Бджільництво" - допомогти бджолярам:

убезпечити бджіл від отруєння;

організувати кероване бджолозапилення.

"Сервіс містить настанови для аграріїв з використання інструментів попередження застосування засобів захисту рослин та інформацію щодо ділянок бджолозапилення", - уточнив посадовець.

В цілому, згідно з інформацією Мінагрополітики, завдяки цьому сервісу аграрії отримають можливість:

вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);

подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;

обрати пасічника зі списку тих, хто запропонував свої послуги;

обрати період для запланованої обробки ЗЗР;

обрати ЗЗР із реєстру;

обрати земельні ділянки, які плануються обробляти;

інформувати органи місцевого самоврядування, на землях яких запланована обробка ЗЗР;

інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками;

зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянок засіяних обраним типом культури.

Тим часом бджолярі (пасічники) отримають можливість:

інтегрувати Державний аграрний реєстр (ДАР) із реєстром пасічників;

встановити геопозиції пасіки;

надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв;

подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення;

обрати тип вирощуваної культури;

обрати земельні ділянки, на яких вирощується культура.

Наголошується, що новий електронний сервіс взаємодіє з органами місцевого самоврядування (через підключення сервісів розсилки повідомлень), а також повністю інтегрується з іншими системами такими, як:

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

Реєстр паспортів пасік;

система "Трембіта" (національна система електронної взаємодії між державними інформаційними ресурсами, електронними реєстрами, інформаційними системами тощо).

Допис Мінагрополітики (скриншот: facebook.com/mapfu2021)