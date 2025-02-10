В Україні запускають систему "Є-Бджільництво": що зміниться для пасічників і аграріїв
Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає перший етап системи "Є-Бджільництво". Йдеться про електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінагрополітики у Facebook.
"Є-Бджільництво" в Україні: що система змінить для пасічників і аграріїв
У міністерстві розповіли, що в межах запуску першого етапу системи "Є-Бджільництво" з 10 лютого 2025 року в Державному аграрному реєстрі для суб'єктів господарювання буде доступний новий електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.
Міністр агрополітики Віталій Коваль зауважив, що основні завдання цього сервісу в межах системи "Є-Бджільництво" - допомогти бджолярам:
- убезпечити бджіл від отруєння;
- організувати кероване бджолозапилення.
"Сервіс містить настанови для аграріїв з використання інструментів попередження застосування засобів захисту рослин та інформацію щодо ділянок бджолозапилення", - уточнив посадовець.
В цілому, згідно з інформацією Мінагрополітики, завдяки цьому сервісу аграрії отримають можливість:
- вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);
- подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;
- обрати пасічника зі списку тих, хто запропонував свої послуги;
- обрати період для запланованої обробки ЗЗР;
- обрати ЗЗР із реєстру;
- обрати земельні ділянки, які плануються обробляти;
- інформувати органи місцевого самоврядування, на землях яких запланована обробка ЗЗР;
- інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками;
- зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянок засіяних обраним типом культури.
Тим часом бджолярі (пасічники) отримають можливість:
- інтегрувати Державний аграрний реєстр (ДАР) із реєстром пасічників;
- встановити геопозиції пасіки;
- надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв;
- подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення;
- обрати тип вирощуваної культури;
- обрати земельні ділянки, на яких вирощується культура.
Наголошується, що новий електронний сервіс взаємодіє з органами місцевого самоврядування (через підключення сервісів розсилки повідомлень), а також повністю інтегрується з іншими системами такими, як:
- Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;
- Реєстр паспортів пасік;
- система "Трембіта" (національна система електронної взаємодії між державними інформаційними ресурсами, електронними реєстрами, інформаційними системами тощо).
Допис Мінагрополітики (скриншот: facebook.com/mapfu2021)
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