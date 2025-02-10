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В Украине запускают систему "Є-Бджільництво": что изменится для пасечников и аграриев

Понедельник 10 февраля 2025 12:56
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В Украине запускают систему "Є-Бджільництво": что изменится для пасечников и аграриев Система "Є-Бджільництво" изменит сотрудничество пасечников и аграриев (фото: Ukrinform/Yurii Rylchuk/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает первый этап системы "Є-Бджільництво". Речь идет об электронном сервисе заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики в Facebook.

"Є-Бджільництво" в Украине: что система изменит для пасечников и аграриев

В министерстве рассказали, что в рамках запуска первого этапа системы "Є-Бджільництво" с 10 февраля 2025 года в Государственном аграрном реестре для субъектов хозяйствования будет доступен новый электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.

Министр агрополитики Виталий Коваль отметил, что основные задачи этого сервиса в рамках системы "Є-Бджільництво" - помочь пчеловодам:

  • обезопасить пчел от отравления;
  • организовать управляемое пчелоопыление.

"Сервис содержит установки для аграриев по использованию инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информацию об участках пчелоопыления", - уточнил чиновник.

В целом, согласно информации Минагрополитики, благодаря этому сервису аграрии получат возможность:

  • вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);
  • подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;
  • выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;
  • выбрать период для запланированной обработки СЗР;
  • выбрать СЗР из реестра;
  • выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать;
  • информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;
  • информировать пасечников, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;
  • сделать автоматический расчет рекомендованного количества пчелиных семей на площадь участков засеянных выбранным типом культуры.

Между тем пчеловоды (пасечники) получат возможность:

  • интегрировать Государственный аграрный реестр (ГАР) с реестром пчеловодов;
  • установить геопозиции пасеки;
  • отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев;
  • подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;
  • выбрать тип выращиваемой культуры;
  • выбрать земельные участки, на которых выращивается культура.

Отмечается, что новый электронный сервис взаимодействует с органами местного самоуправления (через подключение сервисов рассылки сообщений), а также полностью интегрируется с другими системами такими, как:

  • Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине;
  • Реестр паспортов пасек;
  • система "Трембіта" (национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами, информационными системами и т.д.).

В Украине запускают систему &quot;Є-Бджільництво&quot;: что изменится для пасечников и аграриевВ Украине запускают систему &quot;Є-Бджільництво&quot;: что изменится для пасечников и аграриевПубликация Минагрополитики (скриншот: facebook.com/mapfu2021)

Напомним, ранее мы рассказывали, что при определенных условиях украинским аграриям из зоны боевых действий будут давать субсидии.

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