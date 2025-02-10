В Украине запускают систему "Є-Бджільництво": что изменится для пасечников и аграриев
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает первый этап системы "Є-Бджільництво". Речь идет об электронном сервисе заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики в Facebook.
"Є-Бджільництво" в Украине: что система изменит для пасечников и аграриев
В министерстве рассказали, что в рамках запуска первого этапа системы "Є-Бджільництво" с 10 февраля 2025 года в Государственном аграрном реестре для субъектов хозяйствования будет доступен новый электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.
Министр агрополитики Виталий Коваль отметил, что основные задачи этого сервиса в рамках системы "Є-Бджільництво" - помочь пчеловодам:
- обезопасить пчел от отравления;
- организовать управляемое пчелоопыление.
"Сервис содержит установки для аграриев по использованию инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информацию об участках пчелоопыления", - уточнил чиновник.
В целом, согласно информации Минагрополитики, благодаря этому сервису аграрии получат возможность:
- вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);
- подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;
- выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;
- выбрать период для запланированной обработки СЗР;
- выбрать СЗР из реестра;
- выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать;
- информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;
- информировать пасечников, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;
- сделать автоматический расчет рекомендованного количества пчелиных семей на площадь участков засеянных выбранным типом культуры.
Между тем пчеловоды (пасечники) получат возможность:
- интегрировать Государственный аграрный реестр (ГАР) с реестром пчеловодов;
- установить геопозиции пасеки;
- отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев;
- подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;
- выбрать тип выращиваемой культуры;
- выбрать земельные участки, на которых выращивается культура.
Отмечается, что новый электронный сервис взаимодействует с органами местного самоуправления (через подключение сервисов рассылки сообщений), а также полностью интегрируется с другими системами такими, как:
- Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине;
- Реестр паспортов пасек;
- система "Трембіта" (национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами, информационными системами и т.д.).
Публикация Минагрополитики (скриншот: facebook.com/mapfu2021)
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