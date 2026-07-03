В Україні запускають реєстр домашніх тварин: чи буде паспорт для собак і котів в "Дії"

В Україні запускають експериментальний проєкт із реєстрації домашніх тварин, який згодом стане основою для цифрових ветеринарних паспортів у "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Кабміну .

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Що запускають: Єдиний державний реєстр домашніх тварин (пілотний проєкт).

Єдиний державний реєстр домашніх тварин (пілотний проєкт). Для кого: Собаки, коти та тхори.

Собаки, коти та тхори. Реєстрація: Добровільна та безкоштовна (проводиться у державних або приватних ветеринарних клініках, що долучилися до проєкту).

Добровільна та безкоштовна (проводиться у державних або приватних ветеринарних клініках, що долучилися до проєкту). Чипування: Не обов'язкове, але рекомендоване для легшого пошуку тварини, якщо вона загубиться.

Не обов'язкове, але рекомендоване для легшого пошуку тварини, якщо вона загубиться. Як зареєструвати: Тільки фізично у ветклініці (потрібен огляд лікаря, сканування чипа та підписання заяви власником). Онлайн-реєстрація не передбачена.

Тільки фізично у ветклініці (потрібен огляд лікаря, сканування чипа та підписання заяви власником). Онлайн-реєстрація не передбачена. Майбутнє: У перспективі - створення цифрового ветеринарного паспорта та його інтеграція у застосунок "Дія".

Навіщо потрібен реєстр і що він дає власникам?

Основна мета системи - створити сучасний цифровий простір, де зберігатиметься вся інформація про домашню тварину: від даних про вакцинацію до інших ветеринарних документів. Це "єдине вікно", яке вирішує кілька проблем:

Швидкий пошук улюбленців: Якщо тварина загубиться, ветеринар чи уповноважена установа зможуть за лічені хвилини зчитати чип або дані з реєстру і знайти власника.

Якщо тварина загубиться, ветеринар чи уповноважена установа зможуть за лічені хвилини зчитати чип або дані з реєстру і знайти власника. Безпека та профілактика: Реєстр допоможе краще контролювати вакцинацію (зокрема, проти сказу) та запобігати поширенню небезпечних захворювань.

Реєстр допоможе краще контролювати вакцинацію (зокрема, проти сказу) та запобігати поширенню небезпечних захворювань. Збереження даних: Якщо ви втратите паперовий паспорт, інформацію про щеплення та медичну історію тварини можна буде легко відновити з електронної бази.

Як працює реєстрація: покроково

Важливо розуміти, що процедура не передбачає реєстрації через інтернет. Присутність тварини та власника є обов’язковою.

Де реєструвати: У державних або приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту.

У державних або приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту. Чи обов’язкове чипування: Ні, процедура залишається на розсуд власника. Проте експерти наполегливо рекомендують чипувати тварину, оскільки це найефективніший спосіб ідентифікації.

Ні, процедура залишається на розсуд власника. Проте експерти наполегливо рекомендують чипувати тварину, оскільки це найефективніший спосіб ідентифікації. Якщо тварина вже має чип: Повторно встановлювати його не потрібно. Лікар лише відсканує наявний чип і внесе дані до системи.

Повторно встановлювати його не потрібно. Лікар лише відсканує наявний чип і внесе дані до системи. Чи можна перенести дані зі старого паспорта: Так, нова система передбачає перенесення інформації з чинних паперових паспортів до державного реєстру.

Майбутнє: інтеграція з "Дією"

Найцікавіша частина проєкту для багатьох українців - це перспектива появи цифрового ветеринарного паспорта. Після завершення пілотного тестування Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації працюватимуть над інтеграцією Реєстру в застосунок "Дія".

Це означає, що всі дані про вашого кота чи собаку будуть доступні в кілька кліків, як і ваші документи чи посвідчення водія.

Окремий облік для безпритульних тварин

Проєкт також вирішує питання безпритульних тварин. Централізований реєстр дозволить комунальним службам вести точний облік тварин без власників, що допоможе ефективніше планувати програми гуманного поводження та контролю чисельності. Реєстрацією таких тварин займатимуться спеціально уповноважені органи місцевого самоврядування.

Наразі проєкт проходить етап тестування - у систему вже внесено понад 6 тисяч тварин. Найближчим часом до реєстру почнуть поступово підключатися приватні ветеринарні клініки, щойно вони завершать інтеграцію своїх внутрішніх інформаційних систем з державною базою.

