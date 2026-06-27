Україна запускає нові правила для розробки новітньої зброї з партнерами, - Свириденко

В Україні запрацювали єдині правила для розвитку оборонних технологій разом із міжнародними партнерами.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram -канал.

Деталі нової програми

Кабінет міністрів затвердив чіткий порядок взаємодії у межах ініціативи Brave International.

За словами Свириденко, рішення регулює роботу як уже анонсованих, так і майбутніх міжнародних проєктів, серед яких UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany та Brave Lithuania.

Завдяки цьому рішенню Україна та партнери зможуть швидко запускати спільні грантові конкурси. Загальний бюджет перших програм підтримки вже перевищує 100 мільйонів євро.

"Це рішення дає "зелене світло" для швидкого запуску спільних грантових конкурсів. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій", - зазначила Юлія Свириденко.

Ключові завдання та правила

Напрям Brave International фокусується на трьох головних цілях:

Пошук нових технологій під актуальні потреби фронту

Залучення фінансування для підтримки українських оборонних стартапів

Інтеграція українського defense tech у глобальний ринок

Фінансування проєктів відбуватиметься через спільні грантові фонди на засадах рівних внесків України та країни-партнера. При цьому всі розробки проходитимуть обовʼязкове тестування в Україні на платформі Test in Ukraine.

Очікується, що кластер Brave1 запустить перші міжнародні конкурси вже найближчим часом.