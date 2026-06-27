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Украина запускает новые правила для разработки новейшего оружия с партнерами, - Свириденко

16:30 27.06.2026 Сб
2 мин
Иностранные стартапы получат "зеленый свет" в Украине
aimg Сергей Козачук
Украина запускает новые правила для разработки новейшего оружия с партнерами, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com/KabminUA)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине заработали единые правила развития оборонных технологий вместе с международными партнерами.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Детали новой программы

Кабинет министров утвердил четкий порядок взаимодействия в рамках инициативы Brave International.

По словам Свириденко, решение регулирует работу как уже анонсированных, так и будущих международных проектов, включая UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.

Благодаря этому решению Украина и партнеры смогут быстро запускать совместные грантовые конкурсы . Общий бюджет первых программ поддержки уже превышает 100 миллионов евро.

"Это решение дает "зеленый свет" для быстрого запуска совместных грантовых конкурсов. Участие в них смогут принимать не только украинские компании, но и разработчики и стартапы иностранных юрисдикций", - отметила Юлия Свириденко.

Ключевые задачи и правила

Направление Brave International фокусируется на трех главных целях:

  • Поиск новых технологий под актуальные нужды фронта
  • Привлечение финансирования для поддержки украинских оборонных стартапов
  • Интеграция украинского defense tech в глобальный рынок

Финансирование проектов будет происходить через общие грантовые фонды на основе равных взносов Украины и страны-партнера. При этом все разработки пройдут обязательное тестирование в Украине на платформе Test in Ukraine.

Ожидается, что кластер Brave1 запустит первые международные конкурсы в ближайшее время.

Производство украинских дронов в Европе

Напомним, что Украина вместе с несколькими десятками стран разворачивает массовое производство беспилотников за границей. Общие оборонные проекты запускаются в Норвегии, Нидерландах, Румынии, Германии и других государствах-партнерах.

Такая модель взаимодействия позволяет объединить усилия - украинская сторона делится уникальным боевым опытом и готовыми технологическими решениями, а европейские партнеры предоставляют финансирование, собственные производственные мощности, сертификацию и безопасность линий от российских обстрелов.

В частности, в рамках инициативы Build with Ukraine открываются линии на территории союзников, а наиболее практичное совместное производство сейчас разворачивается в Германии, Великобритании, Дании, Финляндии, Норвегии и Латвии.

Также РБК-Украина писала о том, что украинская технологически оборонная компания SkyFall и польский Bank Gospodarstwa Krajowego подписали Меморандум о взаимопонимании. Это соглашение открывает возможности для привлечения финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility по развитию украинских беспилотных систем и технологий двойного назначения.

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