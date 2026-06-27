Украина запускает новые правила для разработки новейшего оружия с партнерами, - Свириденко

В Украине заработали единые правила развития оборонных технологий вместе с международными партнерами.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram -канал.

Детали новой программы

Кабинет министров утвердил четкий порядок взаимодействия в рамках инициативы Brave International.

По словам Свириденко, решение регулирует работу как уже анонсированных, так и будущих международных проектов, включая UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.

Благодаря этому решению Украина и партнеры смогут быстро запускать совместные грантовые конкурсы . Общий бюджет первых программ поддержки уже превышает 100 миллионов евро.

"Это решение дает "зеленый свет" для быстрого запуска совместных грантовых конкурсов. Участие в них смогут принимать не только украинские компании, но и разработчики и стартапы иностранных юрисдикций", - отметила Юлия Свириденко.

Ключевые задачи и правила

Направление Brave International фокусируется на трех главных целях:

Поиск новых технологий под актуальные нужды фронта

Привлечение финансирования для поддержки украинских оборонных стартапов

Интеграция украинского defense tech в глобальный рынок

Финансирование проектов будет происходить через общие грантовые фонды на основе равных взносов Украины и страны-партнера. При этом все разработки пройдут обязательное тестирование в Украине на платформе Test in Ukraine.

Ожидается, что кластер Brave1 запустит первые международные конкурсы в ближайшее время.