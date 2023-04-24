В Україні запускають нові купюри в 500 гривень: що зміниться

Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом в 500 гривень. Випуск відбувається для заміни зношених та пошкоджених банкнот.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Повідомляється, що з 25 квітня 2023 року буде випущено в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. На них буде підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображення року випуску.

"Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, що згідно з чинним законодавством, на банкнотах розміщується підпис чинного Голови Національного банку України.