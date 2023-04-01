Повернення до плаваючого курсу гривні до долара: у Меморандумі з МВФ прописали цілі

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Після початку повномасштабної війни ми вжили низку екстрених заходів для забезпечення цінової та зовнішньої стабільності, включаючи запровадження режиму фіксованого обмінного курсу та валютного контролю виключно з міркувань національної безпеки", - йдеться у документі.

Оскільки війна триває і економіка адаптується до умов, що змінюються, найближча мета влади полягає в тому, "щоб продовжувати розумно захищати загальну макроекономічну та фінансову стабільність".

"Щойно дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції", - йдеться у меморандумі.

У зв'язку з цим влада зобов'язується підготувати стратегію ("структурний маяк", кінець червня 2023 року), яка за консультацій з персоналом МВФ "допоможе встановити та оцінити передумови для такого кроку та вжити політичних заходів, необхідних для підтримки цього переходу".

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.