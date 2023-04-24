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В Украине запускают новые купюры в 500 гривен: что изменится

Фото: в Украине запускают новые купюры в 500 гривен (bank.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Национальный банк Украины выпустит в обращение новую банкноту номиналом в 500 гривен. Выпуск производится для замены изношенных и поврежденных банкнот.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Сообщается, что с 25 апреля 2023 будет выпущено в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. На них будет подпись Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражение года выпуска.

"Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Заметим, что согласно действующему законодательству на банкнотах размещается подпись действующего Председателя Национального банка Украины.

Отметим, НБУ в марте сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем до 1,669 млрд долларов.

Пока что в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандума) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

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Национальный банк Украины