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В Україні запускають нові купюри в 500 гривень: що зміниться

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Україна, Понеділок 24 квітня 2023 21:29
В Україні запускають нові купюри в 500 гривень: що зміниться Фото: в Україні запускають нові купюри в 500 гривень (bank.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом в 500 гривень. Випуск відбувається для заміни зношених та пошкоджених банкнот.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Повідомляється, що з 25 квітня 2023 року буде випущено в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. На них буде підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображення року випуску.

"Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, що згідно з чинним законодавством, на банкнотах розміщується підпис чинного Голови Національного банку України.

Зазначимо, НБУ у березні скоротив продаж валюти на міжбанку на 31,3% порівняно з лютим до 1 669,0 млн доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри керівництву МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до гнучкішого обмінного курсу.

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Національний банк України
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