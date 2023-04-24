В Україні запускають нові купюри в 500 гривень: що зміниться
Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом в 500 гривень. Випуск відбувається для заміни зношених та пошкоджених банкнот.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.
Повідомляється, що з 25 квітня 2023 року буде випущено в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. На них буде підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображення року випуску.
"Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", - сказано в повідомленні.
Зауважимо, що згідно з чинним законодавством, на банкнотах розміщується підпис чинного Голови Національного банку України.
Зазначимо, НБУ у березні скоротив продаж валюти на міжбанку на 31,3% порівняно з лютим до 1 669,0 млн доларів.
Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.
Нагадаємо, українська влада в листі про наміри керівництву МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до гнучкішого обмінного курсу.
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