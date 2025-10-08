В Україні запускають безоплатний медсестринський догляд для ВПО: як працюватиме послуга

В Україні запускають експериментальний проєкт із надання послуг довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб. Він спрямований на підтримку людей, які втратили домівки через війну та потребують постійного медичного нагляду і допомоги в побуті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).
Заклади-учасники експерименту надаватимуть комплекс послуг:
Послуги будуть безоплатними для ВПО, які евакуйовані та перебувають у транзитних пунктах, і за висновком лікаря потребують довготривалого догляду. Фінансування здійснюється з окремої бюджетної програми Мінсоцполітики.
Відповідно до наказу НСЗУ від 7 жовтня 2025 року, розпочато прийом пропозицій від медзакладів для укладення договорів у межах проєкту. Подати заявку можна через систему SmartTender до 18:00 14 листопада 2025 року.
Заклади можуть бути будь-якої форми власності, якщо:
Після подання пропозицій договори діятимуть:
За даними уряду, багато переселенців, особливо літні люди та пацієнти з хронічними хворобами, нині потребують тривалого медичного нагляду, догляду й безпечних умов проживання.
Запроваджений експериментальний проєкт має поєднати медичну допомогу, психологічну підтримку та базові соціальні послуги для найуразливіших груп населення.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд планує запустити програму довготривалого догляду та притулків для маломобільних переселенців. На проєкт передбачено понад 2 млрд гривень, він охопить медсестринський догляд, тимчасове проживання та соціальну підтримку для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
Також ми розповідали, що в Україні запускають нові виплати для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій у рамках програми "єВідновлення". Першими компенсації отримають 3700 родин за рахунок 180 млн доларів від міжнародних партнерів. Програма вже виплатила понад 120 тис. українських сімей і надає допомогу як за пошкоджене, так і за зруйноване житло, включно із сертифікатами на купівлю нового житла.