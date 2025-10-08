RU

В Украине запускают бесплатный медсестринский уход для ВПЛ: как будет работать услуга

Фото: Некоторые переселенцы смогут получить бесплатный медсестринский уход (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине запускают экспериментальный проект по предоставлению услуг долговременного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц. Он направлен на поддержку людей, которые потеряли дома из-за войны и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и помощи в быту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Что предусматривает проект

Учреждения-участники эксперимента будут предоставлять комплекс услуг:

  • медсестринский уход, выполнение врачебных назначений, контроль состояния здоровья;
  • помощь с гигиеной, питанием и самообслуживанием;
  • психологическую поддержку;
  • временное проживание в надлежащих условиях с четырехразовым питанием;
  • социальное сопровождение.

Услуги будут бесплатными для ВПЛ, которые эвакуированы и находятся в транзитных пунктах, и по заключению врача нуждаются в длительном уходе. Финансирование осуществляется из отдельной бюджетной программы Минсоцполитики.

Как приобщиться заведениям

В соответствии с приказом НСЗУ от 7 октября 2025 года, начат прием предложений от медучреждений для заключения договоров в рамках проекта. Подать заявку можно через систему SmartTender до 18:00 14 ноября 2025 года.

Учреждения могут быть любой формы собственности, если:

  • определены Минсоцполитики по согласованию с Минздравом;
  • имеют лицензию на медицинскую практику;
  • соответствуют требованиям к кадрам и материально-технической базе.

После подачи предложений договоры будут действовать:

  • с 1 октября 2025 года (для заявок до 15 октября) - до завершения военного положения, но не дольше чем до 31 декабря 2026 года;
  • для более поздних заявок - с первого числа месяца, следующего за подачей, до конца 2026 года.

По данным правительства, многие переселенцы, особенно пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями, сейчас нуждаются в длительном медицинском наблюдении, уходе и безопасных условиях проживания.

Введенный экспериментальный проект должен объединить медицинскую помощь, психологическую поддержку и базовые социальные услуги для наиболее уязвимых групп населения.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство планирует запустить программу долговременного ухода и приютов для маломобильных переселенцев. На проект предусмотрено более 2 млрд гривен, он охватит медсестринский уход, временное проживание и социальную поддержку для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Также мы рассказывали, что в Украине запускают новые выплаты для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий в рамках программы "єВідновлення". Первыми компенсации получат 3700 семей за счет 180 млн долларов от международных партнеров. Программа уже выплатила более 120 тыс. украинских семей и оказывает помощь как за поврежденное, так и за разрушенное жилье, включая сертификаты на покупку нового жилья.

Внутренне перемещенные лицаМедицинская помощь