В Украине запускают бесплатный медсестринский уход для ВПЛ: как будет работать услуга

В Украине запускают экспериментальный проект по предоставлению услуг долговременного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц. Он направлен на поддержку людей, которые потеряли дома из-за войны и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и помощи в быту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
Учреждения-участники эксперимента будут предоставлять комплекс услуг:
Услуги будут бесплатными для ВПЛ, которые эвакуированы и находятся в транзитных пунктах, и по заключению врача нуждаются в длительном уходе. Финансирование осуществляется из отдельной бюджетной программы Минсоцполитики.
В соответствии с приказом НСЗУ от 7 октября 2025 года, начат прием предложений от медучреждений для заключения договоров в рамках проекта. Подать заявку можно через систему SmartTender до 18:00 14 ноября 2025 года.
Учреждения могут быть любой формы собственности, если:
После подачи предложений договоры будут действовать:
По данным правительства, многие переселенцы, особенно пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями, сейчас нуждаются в длительном медицинском наблюдении, уходе и безопасных условиях проживания.
Введенный экспериментальный проект должен объединить медицинскую помощь, психологическую поддержку и базовые социальные услуги для наиболее уязвимых групп населения.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство планирует запустить программу долговременного ухода и приютов для маломобильных переселенцев. На проект предусмотрено более 2 млрд гривен, он охватит медсестринский уход, временное проживание и социальную поддержку для пожилых людей и лиц с инвалидностью.
Также мы рассказывали, что в Украине запускают новые выплаты для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий в рамках программы "єВідновлення". Первыми компенсации получат 3700 семей за счет 180 млн долларов от международных партнеров. Программа уже выплатила более 120 тыс. украинских семей и оказывает помощь как за поврежденное, так и за разрушенное жилье, включая сертификаты на покупку нового жилья.