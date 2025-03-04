В Україні запроваджують нові чеки: які рядки не будуть заповнювати

З 1 березня 2025 року в Україні почали діяти нові форми фіскальних чеків. Міністерство фінансів запровадило нові обов'язкові поля, зокрема "решта" та "засіб оплати", і змінило форму для відображення різних способів оплати, наприклад, бонусами. Однак не всі ці поля продавці мають заповнювати в обов’язковому порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну податкову службу України.
У фіскальному касовому чеку мають бути відображені лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку. Це означає, що рядок "решта" не обов'язково має бути заповнений, якщо при розрахунку такої решти не було.
Це ж правило стосується й інших реквізитів, таких як:
Чек повинен включати унікальний ідентифікатор акцизного податку для певних товарів. Нововведення також стосуються тестування системи обігу алкоголю та тютюну. Чеки будуть спрощені, а QR-коди дозволять перевіряти інформацію через ДПС.
Нагадаємо, Міністерство фінансів затвердило оновлену форму фіскального чека, до якої додано нові обов'язкові поля. Тепер у чеку обов'язково зазначатимуться "решта" та "засіб оплати". Якщо раніше було лише позначення "готівкова", "безготівкова" та "інше", то тепер "інше" розшифровується, наприклад, як оплата бонусами. Перед номером чека обов'язково потрібно вказати слово "чек", що допоможе покупцям легко ідентифікувати його. Крім того, дата та час видачі чека тепер мають друкуватися окремо
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