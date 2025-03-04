В Украине вводят новые чеки: какие строки не будут заполнять

В фискальном кассовом чеке должны быть отражены только те реквизиты, которые имеются у плательщика при формировании конкретного чека. Это означает, что строка "сдача" не обязательно должна быть заполнена, если при расчете такой сдачи не было.

Это же правило касается и других реквизитов, таких как:

ИНН плательщика НДС - если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;

УКТВЭД - если товар не подакцизный;

реквизит марки акцизного налога - если товар не маркирован;

строки 12-17 - если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не соединены;

ставки налогов - если субъект хозяйствования не является плательщиком таких налогов.

Чек должен включать уникальный идентификатор акцизного налога для определенных товаров. Нововведения также касаются тестирования системы оборота алкоголя и табака. Чеки будут упрощены, а QR-коды позволят проверять информацию через ГНС.