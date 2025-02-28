В Україні з 1 березня видаватимуть фіскальні чеки нового зразка

В Україні з 1 березня запроваджуються нові форми розрахункових документів (фіскальних чеків). Відтермінування більше не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів ( Мінфіну ).

Як зазначили в Мінфіні, попередньою датою, з якої мали застосовуватися нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, було визначено 1 січня 2025 року. Але перехідний період продовжили на два місяці.

"Тобто Мінфін пішов на зустріч бізнесу та відтермінував запровадження нових форм розрахункових документів на два місяці для надання можливості суб’єктам господарювання здійснити заходи щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій", - повідомили в міністерстві.

У Мінфіні заявили, що ще одного відтермінування не буде.

Крім того, законом України Кабінету міністрів України доручено вже з 1 березня 2025 року забезпечити в тестовому режимі функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Одним із ключових джерел інформації для цієї системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких вже повинен зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку, які до впровадження нових вимог у розрахункових документах не зазначаються, розповіли в Мінфіні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів затвердило нову форму фіскального чека. До чеків додано нові обов'язкові поля: "здача", поле "засіб оплати". Раніше була форма "готівкова", "безготівкова" та "інше", тепер буде розшифровано "інше": наприклад, оплата бонусами. Перед номером чека обов'язково потрібно прописати слово "чек", і покупець зможе зрозуміти, де номер саме чека. Окремо потрібно друкувати дату та час видачі чека.

Спрощено структуру чеків: прибрано певні рядки, наприклад "касир" та "держатель ЕПЗ". За QR-кодами чеки можна буде перевірити на сайті Державної податкової служби.