В Україні запроваджують нове обов'язкове щеплення для дітей

Міністерство охорони здоров'я України планує включити вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) у Національний календар профілактичних щеплень. Нововведення стосуватиметься дівчат віком 12-13 років і запрацює з 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Медіацентр Україна.
Як зазначив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, вакцинація у цьому віці дозволяє максимально знизити ризик розвитку раку шийки матки та інших ВПЛ-асоційованих захворювань. Результати досліджень показують, що в цій віковій групі ефективність вакцинації сягає 87%.
Вакцинація охоплюватиме лише дівчат у віці 12-13 років і здійснюватиметься за кошти державного бюджету. Для інших вікових груп вакцина залишатиметься доступною у приватних клініках або аптеках.
За словами клінічного онколога Вероніки Пацко, досвід країн, які запровадили масову вакцинацію проти ВПЛ, таких як Великобританія, Австралія і Тайвань, демонструє суттєве зниження захворюваності на рак шийки матки, передракові стани та інші небезпечні захворювання, а також зменшення смертності.
Проєкт наказу МОЗ наразі перебуває на стадії громадського обговорення. Зміни розроблено відповідно до міжнародних рекомендацій і за участі Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
Нагадаємо, у Києві проводять безоплатну вакцинацію проти ВПЛ для дівчат віком від 9 до 13 років. Як повідомляє Національний портал з імунізації, вакцинація здійснюється препаратом "Гардасил 9", який захищає від дев’яти типів вірусу, включаючи онкогенні штами, що можуть викликати рак шийки матки.
Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України планує впровадити комбіновані вакцини для імунізації громадян за Національним календарем щеплень. Для реалізації цього необхідно внести відповідні зміни.
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