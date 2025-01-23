В Україні запроваджують нове обов'язкове щеплення для дітей

Як зазначив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, вакцинація у цьому віці дозволяє максимально знизити ризик розвитку раку шийки матки та інших ВПЛ-асоційованих захворювань. Результати досліджень показують, що в цій віковій групі ефективність вакцинації сягає 87%.

Вакцинація охоплюватиме лише дівчат у віці 12-13 років і здійснюватиметься за кошти державного бюджету. Для інших вікових груп вакцина залишатиметься доступною у приватних клініках або аптеках.

За словами клінічного онколога Вероніки Пацко, досвід країн, які запровадили масову вакцинацію проти ВПЛ, таких як Великобританія, Австралія і Тайвань, демонструє суттєве зниження захворюваності на рак шийки матки, передракові стани та інші небезпечні захворювання, а також зменшення смертності.

Проєкт наказу МОЗ наразі перебуває на стадії громадського обговорення. Зміни розроблено відповідно до міжнародних рекомендацій і за участі Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.