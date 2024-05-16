ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні запроваджують корисну функцію для прискорення розрахунку на касах магазинів

Україна, Четвер 16 травня 2024 14:56
UA EN RU
В Україні запроваджують корисну функцію для прискорення розрахунку на касах магазинів Фото: на касах можна розрахуватися частково картою, частково готівкою (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

В Україні запровадили новий платіжний сервіс "Гнучка оплата", що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки - карткою та готівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Mastercard.

Так, якщо на банківській картці недостатньо грошей для оплати, покупці зможуть одразу доплатити потрібну суму в інший спосіб - іншою платіжною карткою або готівкою, без необхідності переривати покупку або розбивати її на два окремі чеки.

Зараз цей сервіс вже працює на вдвох мережах АЗС.

Мережа для розрахунків в Україні

Нагадаємо, за даними НБУ, у 2023 році в торговельних мережах було здійснено покупок на 1 трлн 608 млрд гривень.

Середня сума операції з платіжними картками в торговельній мережі становила 325 гривень.

Усього в Україні 51,2 млн штук активних банківських карток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Банки Національний банк України
NEWS
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію