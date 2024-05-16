В Україні запроваджують корисну функцію для прискорення розрахунку на касах магазинів
В Україні запровадили новий платіжний сервіс "Гнучка оплата", що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки - карткою та готівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Mastercard.
Так, якщо на банківській картці недостатньо грошей для оплати, покупці зможуть одразу доплатити потрібну суму в інший спосіб - іншою платіжною карткою або готівкою, без необхідності переривати покупку або розбивати її на два окремі чеки.
Зараз цей сервіс вже працює на вдвох мережах АЗС.
Мережа для розрахунків в Україні
Нагадаємо, за даними НБУ, у 2023 році в торговельних мережах було здійснено покупок на 1 трлн 608 млрд гривень.
Середня сума операції з платіжними картками в торговельній мережі становила 325 гривень.
Усього в Україні 51,2 млн штук активних банківських карток.