В Україні запроваджують корисну функцію для прискорення розрахунку на касах магазинів

В Україні запровадили новий платіжний сервіс "Гнучка оплата", що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки - карткою та готівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Mastercard.

Так, якщо на банківській картці недостатньо грошей для оплати, покупці зможуть одразу доплатити потрібну суму в інший спосіб - іншою платіжною карткою або готівкою, без необхідності переривати покупку або розбивати її на два окремі чеки.

Зараз цей сервіс вже працює на вдвох мережах АЗС.

Мережа для розрахунків в Україні

Нагадаємо, за даними НБУ, у 2023 році в торговельних мережах було здійснено покупок на 1 трлн 608 млрд гривень.

Середня сума операції з платіжними картками в торговельній мережі становила 325 гривень.

Усього в Україні 51,2 млн штук активних банківських карток.