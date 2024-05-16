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В Украине вводят полезную функцию для ускорения расчета на кассах магазинов

Украина, Четверг 16 мая 2024 14:56
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В Украине вводят полезную функцию для ускорения расчета на кассах магазинов Фото: на кассах можно рассчитаться частично картой, частично наличными (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

В Украине ввели новый платежный сервис "Гибкая оплата", позволяющий комбинировать разные способы оплаты в рамках одной покупки - картой и наличными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mastercard.

Так, если на банковской карте недостаточно денег для оплаты, покупатели смогут сразу доплатить нужную сумму другим способом - другой платежной картой или наличными деньгами, без необходимости прерывать покупку или разбивать ее на два отдельных чека.

Сейчас этот сервис уже работает на двух сетях АЗС.

Сеть для расчетов в Украине

Напомним, по данным НБУ, в 2023 году в торговых сетях были совершены покупки на 1 трлн 608 млрд гривен.

Средняя сумма покупки с платежными картами в торговой сети составила 325 гривен.

Всего в Украине 51,2 млн штук активных банковских карт.

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