В Украине вводят полезную функцию для ускорения расчета на кассах магазинов
В Украине ввели новый платежный сервис "Гибкая оплата", позволяющий комбинировать разные способы оплаты в рамках одной покупки - картой и наличными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mastercard.
Так, если на банковской карте недостаточно денег для оплаты, покупатели смогут сразу доплатить нужную сумму другим способом - другой платежной картой или наличными деньгами, без необходимости прерывать покупку или разбивать ее на два отдельных чека.
Сейчас этот сервис уже работает на двух сетях АЗС.
Сеть для расчетов в Украине
Напомним, по данным НБУ, в 2023 году в торговых сетях были совершены покупки на 1 трлн 608 млрд гривен.
Средняя сумма покупки с платежными картами в торговой сети составила 325 гривен.
Всего в Украине 51,2 млн штук активных банковских карт.