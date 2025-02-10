В Україні запроваджується нерестова заборона на вилов щуки: названа дата

З лютого в Україні вводиться заборона на вилов щуки. Для щоб забезпечити охорону плідників під час їх міграцій та відтворення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну державну адміністрацію .

З 15 лютого 2025 року в Україні вступає в силу заборона на вилов щуки звичайної, що триватиме до 31 березня 2025 року.

Це рішення прийняте управлінням Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Донецькій області з метою охорони та збереження плідників щуки під час нерестових міграцій і природного відтворення.

Заборона стосується любительського рибальства, включаючи спортивне рибальство та підводне полювання, на рибогосподарських водних об'єктах і їх частинах, де щука здійснює нерест.

Ця ініціатива реалізується відповідно до вимог Правил любительського рибальства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Важливо, що за порушення цієї заборони передбачені штрафні санкції.

Рибалкам рекомендується уважно стежити за датами та обмеженнями, щоб не порушити правила та сприяти збереженню популяції щуки.