В Україні запровадять програму допомоги виробникам: що відомо

"Плануємо найближчим часом задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику", - розповів він.

Перший інструмент - публічні закупівлі

За словами прем'єра, планується розширити перелік категорій товарів, що мають закуповуватися у локального виробника. Зокрема, йдеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі, "те, на чому наголошує президент України".

"Додатковим стимулом буде активізація програми “Шкільний автобус”. Це закупівля 1,5 тис. автобусів за три роки в українських виробників", - зазначив Шмигаль.

Другий інструмент - це компенсації

Як пояснив Шмигаль, у держбюджет на 2024 рік закладено 1 млрд грн на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва.

"У перспективі це може створити 9 тис. нових робочих місць та згенерувати до 1,5 млрд грн податків у наш бюджет. Бачимо, що ця програма є надзвичайно затребуваною - маємо вже 4 тис. заявок. Тому плануємо поширити такий самий же механізм на всю техніку, що вироблена в Україні. На спеціальну і будівельну, комунальну та іншу техніку тощо", - каже він.

Також, за словами голови уряду, це має стати стимулом, що вдихне нове життя в український автопром.

"Й одночасно це оновить технічні потужності громад і підприємств, прискорить відновлення та модернізацію", - додав він.

Третій інструмент - це адаптація діючих державних програм підтримки під цілі платформи "Зроблено в Україні"

Наприклад, як каже Шмигаль, за програмою "єВідновлення" для майже 44 тис. українських родин уже погоджені компенсації за пошкоджене житло.

"Люди роблять ремонти у своїх оселях. Стартував компонент програми щодо будівництва житла з нуля на власній земельній ділянці. Отже, люди потребуватимуть будівельних матеріалів і важливо, щоб вони купували саме українську продукцію. Для цього скоригуємо відповідні порядки надання компенсацій", - додав Шмигаль.

Програма кредитування "5-7-9"

За час повномасштабної війни видано понад 46,6 тис. кредитів на загальну суму 187 млрд грн.

"З них частка інвестиційних кредитів складає трохи більше 7%. Цього звісно ж недостатньо. Тому будемо робити ставку саме на інвестиційний компонент, на фінансування придбання основних засобів українських виробників. Запропонуємо пільгову кредитну ставку 5% тим, хто купуватиме саме українське обладнання", - констатував він.

Четвертий інструмент підтримки - гранти українським виробникам "єРобота".

Ці гранти, як зазначив Шмигаль, це підтримка малого та середнього бізнесу.

"Це можливість стимулювати переробку та аграрний сектор. Це до 8 млн грн на умовах співфінансування для підприємництва", - додав прем'єр-міністр.

П’ятий інструмент - стимулювання споживчого попиту

Навіть попри війну, як каже Шмигаль, та усі труднощі, "ми маємо величезний потенціал розвитку".



"У країнах ЄС власний виробник завжди на першому місці. 68% жителів Німеччини, Франції, Італії купують товари саме у своїх підприємців і цим постійно підживлюють національну економіку. Ми маємо перейняти цей позитивний досвід. Ми маємо купувати навіть більше", - каже він.

Уряд вже, зокрема, ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва. Затвердили знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших.

"Сумарний прогнозований ефект зростання споживчого попиту – це +0,14% нашого ВВП, це понад 22 тис. нових робочих місць, це понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету. Довіра й повага до українського виробника в якомусь сенсі має стати нашою спільною ідеологією на наступні десятиліття. Бо лише так ми зможемо подолати всі наслідки цієї війни, відновитися, бути конкурентоздатними у світі", - резюмував Шмигаль.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року Україна та Італія дійшли попередньої згоди щодо створення та просування на європейському ринку національного бренду "Зроблено в Україні" за підтримки італійських представників малого та середнього бізнесу.