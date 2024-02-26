В Украине внедрят программу помощи производителям: что известно

"Планируем в ближайшее время задействовать ряд инструментов помощи отечественному товаропроизводителю", - рассказал он.

Первый инструмент - публичные закупки

По словам премьера, планируется расширить список категорий товаров, которые должны закупаться у локального производителя. В частности, речь идет о расширении локализации на оборонные закупки, "то, что подчеркивает президент Украины".

"Дополнительным стимулом будет активизация программы "Школьный автобус". Это закупка 1,5 тыс. автобусов за три года у украинских производителей", - отметил Шмыгаль.

Второй инструмент - это компенсации

Как пояснил Шмыгаль, в госбюджет на 2024 год заложено 1 млрд грн на компенсацию средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства.

"В перспективе это может создать 9 тыс. новых рабочих мест и сгенерировать до 1,5 млрд грн налогов в наш бюджет. Видим, что эта программа чрезвычайно востребована - есть уже 4 тыс. заявок. Поэтому планируем распространить такой же механизм на всю технику, которая произведена в Украине. На специальную и строительную, коммунальную и другую технику и тому подобное", - говорит он.

Также, по словам главы правительства, это должно стать стимулом, что вдохнет новую жизнь в украинский автопром.

"И одновременно это обновит технические мощности общин и предприятий, ускорит восстановление и модернизацию", - добавил он.

Третий инструмент - это адаптация действующих государственных программ поддержки под целые платформы "Сделано в Украине"

Например, как говорит Шмыгаль, по программе "єВідновлення" для почти 44 тыс. украинских семей уже согласованы компенсации за поврежденное жилье.

"Люди делают ремонты в своих домах. Стартовал компонент программы по строительству жилья с нуля на собственном земельном участке. Следовательно, люди будут нуждаться в строительных материалах и важно, чтобы они покупали именно украинскую продукцию. Для этого скорректируем соответствующие порядки предоставления компенсаций", - добавил Шмыгаль.

Программа кредитования "5-7-9"

За время полномасштабной войны выдано более 46,6 тыс. кредитов на общую сумму 187 млрд грн.

"Из них доля инвестиционных кредитов составляет чуть более 7%. Этого же недостаточно. Поэтому будем делать ставку именно на инвестиционный компонент, на финансирование приобретения основных средств украинских производителей. Предложим льготную кредитную ставку 5% тем, кто будет покупать именно украинское оборудование", - констатировал он.

Четвертый инструмент поддержки - гранты украинским производителям "єРабота"

Эти гранты, как отметил Шмыгаль, - это поддержка малого и среднего бизнеса.

"Это возможность стимулировать переработку и аграрный сектор. Это до 8 млн. грн. на условиях софинансирования для предпринимательства", - добавил премьер-министр.

Пятый инструмент - стимулирование потребительского спроса

Даже несмотря на войну, как говорит Шмыгаль, и все трудности, "у нас есть огромный потенциал развития".

"В странах ЕС собственный производитель всегда на первом месте. 68% жителей Германии, Франции, Италии покупают товары именно у своих предпринимателей и этим постоянно подпитывают национальную экономику. Мы должны перенять этот положительный опыт. Мы должны покупать даже больше", - говорит он.

Правительство уже, в частности, приняло постановление о продвижении товаров украинского производства. Утвердили знак маркировки бренда "Сделано в Украине", который выделит товары, производимые национальным производителем, среди всех остальных.

"Суммарный прогнозируемый эффект роста потребительского спроса - это +0,14% нашего ВВП, это более 22 тыс. новых рабочих мест, это более 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет. Доверие и уважение к украинскому производителю в каком-то смысле должно стать нашей общей идеологией на следующие десятилетия, потому что только так мы сможем преодолеть все последствия этой войны, восстановиться, быть конкурентоспособными в мире", - резюмировал Шмыгаль.

Как сообщалось, в апреле 2023 года Украина и Италия пришли к предварительному согласию по созданию и продвижению на европейском рынке национального бренда "Сделано в Украине" при поддержке итальянских представителей малого и среднего бизнеса.