В Україні запровадять особливі умови для підприємців - ветеранів

За результатами опитувань, пояснила вона, близько 60% ветеранів та чинних військовослужбовців хотіли б мати власну справу, самостійно відповідати за свій робочий час, зусилля та прибуток. Але на їхньому шляху постає низка перешкод - від бюрократії до численних обмежень, що перетворюють їхні починання на виклик.

Саме тому, Верховна Рада ухвалила нещодавно у першому читанні законопроєкт про ветеранське підприємництво, який має на меті створити сприятливі умови для підтримки підприємницьких ініціатив ветеранів. Один з його пунктів - введення ветеранського підприємництва у законодавчу термінологію, його визначення та особливості.

Право на такий статус, зазначила Шуляк, матимуть як самі ФОП або самозайняті ветерани, так і члени їхніх сімей, члени сімей загиблих ветеранів або захисників. Також це стосуватиметься юридичних осіб, понад 60% членів якої є вищевказаними особами або вони володіють не менше 60% статутного капіталу.

За словами Шуляк, інструментами підтримки таких підприємців будуть державні цільові, регіональні та місцеві цільові програм, програм розвитку для ветеранів. Це можуть бути гранти, пільгові кредити, компенсація відсоткових ставок за кредитами, підтримка у сфері лізингу тощо.

"Звісно, все залежить від умов таких програм та їхньої ефективності - і це важливе завдання для уряду, регіональної та місцевої влади. У законопроєкті вказано, що кошти на реалізацію таких програм мають передбачатися у державному та місцевих бюджетах, а фінансова підтримка ветеранських підприємств здійснюється також через Український ветеранський фонд, Український фонд підтримки підприємництва та інші бюджетні фонди та установи", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що ключовим буде також запровадження податкових механізмів стимулювання ветеранського підприємництва. Зокрема, це може бути зменшення окремих податків, податкові канікули, податкові кредити тощо. Також йдеться про спрощення бюрократії та послаблення держнагляду, наприклад під час отримання дозвільних документів, скорочення строку процедур тощо. Для ветеранів це означало б менше перепон на шляху до реалізації своїх ідей, менше бар'єрів у мирному житті.

Також проєктом закону передбачається створення єдиного веб-порталу, який мав би стати путівником для ветеранів, які хочуть розпочати або розвивати власний бізнес. На ньому буде зібрана вся потрібна інформація: які державні програми підтримки діють, які можливості є на регіональному та місцевому рівнях, які конкретні кроки допоможуть почати чи розширити свою справу. Тут можна буде дізнатися, як залучити інвестиції, де знайти партнерів та як вигідно представити свій бізнес.

"За актуальними прогнозами, після війни кількість ветеранів разом із членами їхніх родин досягне принаймні 5−6 мільйонів. Це величезна кількість громадян, які потребуватимуть підтримки, водночас на плечі яких ляже відбудова України. Професійна самореалізація для захисників - це не лише можливість забезпечити себе і свої родини, але й необхідність повернутися до мирного життя, відчути себе потрібними та знайти новий сенс. Їхнє прагнення до підприємництва - це не просто бажання вести власний бізнес, це їхнє внутрішнє прагнення самостійно будувати своє майбутнє", - підсумувала Шуляк.



