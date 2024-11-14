В Украине введут особые условия для предпринимателей - ветеранов

По результатам опросов, пояснила она, около 60% ветеранов и действующих военнослужащих хотели бы иметь собственное дело самостоятельно отвечать за свое рабочее время, усилия и прибыль. Но на их пути возникает ряд препятствий - от бюрократии до многочисленных ограничений, превращающих их начинания в вызов.

Именно поэтому Верховная Рада приняла недавно в первом чтении законопроект о ветеранском предпринимательстве, который имеет целью создать благоприятные условия для поддержки предпринимательских инициатив ветеранов. Один из его пунктов - введение ветеранского предпринимательства в законодательную терминологию, его определение и особенности.

Право на такой статус, отметила Шуляк, будут иметь сами ФЛП или самозанятые ветераны, так и члены их семей, члены семей погибших ветеранов или защитников. Также это касается юридических лиц, более 60% членов которой являются вышеуказанными лицами или они владеют не менее 60% уставного капитала.

По словам Шуляка, инструментами поддержки таких предпринимателей будут государственные целевые, региональные и местные целевые программы, программы развития для ветеранов. Это могут быть гранты, льготные кредиты, компенсация процентных ставок по кредиту, поддержка в сфере лизинга и т.д.

"Конечно, все зависит от условий таких программ и их эффективности - и это важная задача для правительства, региональных и местных властей. В законопроекте указано, что средства на реализацию таких программ должны предусматриваться в государственном и местных бюджетах, а финансовая поддержка ветеранских предприятий осуществляется также через Украинский ветеранский фонд, Украинский фонд поддержки предпринимательства и другие бюджетные фонды и учреждения", – сообщила Шуляк.

Она добавила, что ключевым будет также внедрение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства. В частности, это может быть уменьшение отдельных налогов, налоговые каникулы, налоговые кредиты и т.д. Также речь идет об упрощении бюрократии и ослаблении госнадзора, например при получении разрешительных документов, сокращении срока процедур и т.д. Для ветеранов это означало бы меньше препятствий на пути реализации своих идей, меньше барьеров в мирной жизни.

Также проектом закона предусматривается создание единого веб-портала, который должен стать путеводителем для ветеранов, которые хотят начать или развивать собственный бизнес. На нем будет собрана вся необходимая информация: какие государственные программы поддержки действуют, какие возможности есть на региональном и местном уровнях, какие конкретные шаги помогут начать или расширить свое дело. Здесь можно узнать, как привлечь инвестиции, где найти партнеров и как выгодно представить свой бизнес.

"По актуальным прогнозам, после войны количество ветеранов вместе с членами их семей достигнет по крайней мере 5-6 миллионов. Это огромное количество граждан, нуждающихся в поддержке, на плечи которых ляжет восстановление Украины. Профессиональная самореализация для защитников - это не только возможность обеспечить себя и свои семьи, но и необходимость вернуться к мирной жизни, почувствовать себя нужными и обрести новый смысл. – это не просто желание вести собственный бизнес, это их внутреннее стремление самостоятельно строить свое будущее", – подытожила Шуляк.



