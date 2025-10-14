В Україні запровадять клубну систему спорту: в чому суть змін

В Україні розробляють проект нового базового закону про спорт - для впровадження європейської моделі. Вона побудована на ініціативі людей, які в громадах об'єднуються у спортивні клуби.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Чому система спорту в Україні потребує змін

"Коли ми з командою починали роботу, то провели дослідження - скільки людей регулярно займаються руховою активністю. На початку 2024 року цей показник був тільки на рівні 15%", - поділився урядовець.

Для порівняння він навів статистику "Євробарометра" (міжнародного проекту регулярних опитувань громадської думки, що здійснюється під егідою Європейської Комісії).

"В Європі середній показник - 38%. У топ-країнах по масовому спорту, скандинавських, там - взагалі під 80%", - розповів Бідний.

Водночас він зауважив, що це - не тільки про здоров'я, а й "про стан суспільства".

"Люди, які ведуть активне життя, - дбають про себе. І легше об'єднуються в спільноти. У них формується звичка брати на себе відповідальність за себе, за своє здоров'я, за майбутнє", - пояснив міністр.

Чим корисна й важлива система спортивних клубів

За словами Бідного, система спортивних клубів в Європі побудована так, "щоб залучати якнайбільше людей".

"Навіть вже доросла людина залишається членом клубу. Хоч сама може вже й не займається так активно. Але носить символіку клубу, купує абонементи на ігри, вболіває за клуб, приводить туди вже своїх дітей, залишається частиною спільноти", - повідомив урядовець.

Він додав, що це - одна з причин, "чому в Європі багато громадян постійно займаються якоюсь фізичною активністю".

Як може змінитись система спорту в Україні

"Ми розробляємо проект нового базового закону про спорт, який впроваджує європейський модель спорту в Україні", - розповів очільник міністерства.

Він пояснив, що в основі змін буде саме клубна модель.

"Європейська модель спорту побудована на ініціативі людей, які в громадах об'єднуються у спортивні клуби. Це передбачає, що громадяни об'єднуються та утворюють громадські спортивні клуби (які беруть на себе відповідальність за те, чим займаються вони, їхні діти, де вони тренуються, хто їх тренує тощо)", - повідомив Бідний.

Такі клуби, за його словами, можуть отримувати підтримку:

на рівні громади;

на рівні області;

на рівні держави.

"Бо найважливіше - це саме те, що відбувається в громадах", - наголосив очільник Міністерства молоді та спорту України.

Він додав, що "спортивні клуби - це не ДЮСШ (дитячо-юнацькі спортивні школи, - Ред.), де тренера тобі призначив керівник місцевої ради, бо це його кум, який може прийти на тренування напідпитку, вдарити дитину, образити її, і де в батьків немає жодного права голосу".

"Бо є традиція, коли через біль, піт, кров і сльози тренер ламає дитину, щоб вона виграла на місцевих змаганнях, на обласних. А він за те отримує медалі й рейтинг, підвищення зарплати", - визнав Бідний.

Він пояснив, що "дитина і батьки у старій системі - взагалі безправні", тож це необхідно "викорінити".

"В Європейських спортивних клубах такого свавілля немає. Там - спільнота, де за рішення беруть на себе відповідальність батьки дітей - члени цих клубів. Вони і визначають, яким має бути тренувальний процес для дітей, хто їх має тренувати та за якими програмами", - підсумував фахівець.