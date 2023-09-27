В Україні запровадять екологічний податок: що відомо

В міністерстві пояснили, що закон "Про управління відходами", який набрав чинності 9 липня цього року, запустив реформу та оновив термінологію, принципи та підходи до управління відходами, привівши їх у відповідність до рамкової Директиви ЄС.

Наразі ж на черзі внесення змін до Податкового кодексу України – щоб також зробити його відповідним до рамкового закону.

Що зроблено для прийняття екологічного податку

Міндовкілля розповіло, що вже ініціювало внутрішньоурядові обговорення концепції реформування податкового законодавства у сфері управління відходами. Крім того, було проведено робочу зустріч з представниками Мінфіну та Державної податкової служби України.

На ній обговорено пропозиції змін до Податкового кодексу України щодо екологічного податку, який справляється за захоронення відходів.

Після попереднього узгодження концепції відповідний проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо екологічного податку, що справляється за захоронення відходів та розміщення відходів видобувної промисловості" буде опублікований для громадського обговорення.

Міністерство також планує провести низку обговорень із громадськістю та бізнесом.

“Зміни до Податкового кодексу - це великі комплексні зміни, над якими ми працюємо разом із Мінфіном та Податковою службою. Адже саме до повноважень цих органів виконавчої влади входить формування податкової політики. Міндовкілля, своєю чергою, надало власне бачення та пропозиції й декларує готовність до обговорення на всіх рівнях змін, прописаних у новому законопроекті”, - прокоментувала заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Вікторія Киреєва.

Навіщо потрібен екологічний податок

Важливими цілями реформи управління відходами є

скорочення обсягів захоронення відходів,

перехід до розумного споживання,

роздільного збору відходів,

рециклінгу,

зменшення негативного впливу відходів на довкілля та людей.

Один з ключових інструментів, запропонованих міністерством - ставки податків на захоронення та розміщення відходів мають формуватися так, аби стимулювати зменшення прямого захоронення несортованих відходів чи необроблених біовідходів і навпаки - заохочувати до збільшення обсягів сортування та рециклінгу.

Нагадаємо, на початку року Кабінет міністрів України провів кадрові перестановки в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.