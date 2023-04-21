Кабмін провів кадрові перестановки в Міндовкілля

Сьогодні, 21 квітня, Кабінет міністрів України провів кадрові перестановки в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За даними Мельничука, рішенням Кабміну Олександра Краснолуцького призначено першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Крім того, Вікторію Киреєву призначено заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також за рішенням Кабінету міністрів Руслана Гречаника було звільнено з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а Олександра Краснолуцького звільнено з посади заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Нагадаємо, днями Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й МОЗ.

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