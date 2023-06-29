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В Україні запровадять Е-марки акцизного податку на сигарети та алкоголь: на що це вплине

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Україна, Четвер 29 червня 2023 12:40
В Україні запровадять Е-марки акцизного податку на сигарети та алкоголь: на що це вплине Фото: Е-марки акцизного податку на сигарети введуть з 2026 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку. Законопроект №8287 у другому читанні 252 депутата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.

"Законопроект переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь", - написав депутат.

Головне про закон

1) Е-марка надасть можливість:

  • відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
  • контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
  • кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

2) створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання:

  • обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;
  • система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Контрабанда сигарет

За даними аудиторської компанії KPMG, Україна є другим за величиною ринком у Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступаючись лише Франції. Згідно зі звітом, у 2022 році рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні оцінювався у 19,9%, а збитки бюджету сягнули 636 млн євро.

За даними КМІС, поширеність куріння з початком повномасштабної війни зазнала деяких істотних змін. Так. 42,3% відповіли, що війна ніяк не вплинула на інтенсивність їхнього споживання тютюну або нікотину; 40,2% зазначили, що почали вживати трохи більше або значно більше тютюну або нікотину; 12,6% повідомили, що почали споживати менше або значно менше.

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