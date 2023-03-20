В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну

В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Народні депутати підтримали законопроєкт №7353.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

"Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні", - пояснив Гончаренко.

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