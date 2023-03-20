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В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны

Фото: в Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине введут единоразовую выплату денежной помощи в случае инвалидности или смерти из-за войны .Народные депутаты поддержали законопроект №7353.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Как пояснил народный депутат, выплату смогут получить:

  • лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • работники объектов критической инфраструктуры;
  • журналисты или члены их семей.

Размер выплаты:

  • в случае гибели, наступившей в результате ранения - 1 млн гривен;
  • в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения - от 200 до 800 тысяч гривен.

"Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", - объяснил Гончаренко.

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