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В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну

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Понеділок 20 березня 2023 16:09
В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну Фото: в Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Народні депутати підтримали законопроєкт №7353.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Як пояснив народний депутат, виплату зможуть отримати:

  • особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • працівники об’єктів критичної інфраструктури;
  • журналісти або члени їх родин.

Розмір виплати:

  • у разі загибелі, яка настала внаслідок поранення - 1 млн гривень;
  • у разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення - від 200 до 800 тисяч гривень.

"Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні", - пояснив Гончаренко.

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