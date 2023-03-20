ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 16:09
В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны Фото: в Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине введут единоразовую выплату денежной помощи в случае инвалидности или смерти из-за войны .Народные депутаты поддержали законопроект №7353.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Как пояснил народный депутат, выплату смогут получить:

  • лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • работники объектов критической инфраструктуры;
  • журналисты или члены их семей.

Размер выплаты:

  • в случае гибели, наступившей в результате ранения - 1 млн гривен;
  • в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения - от 200 до 800 тысяч гривен.

"Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", - объяснил Гончаренко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон