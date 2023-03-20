В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны

В Украине введут единоразовую выплату денежной помощи в случае инвалидности или смерти из-за войны .Народные депутаты поддержали законопроект №7353.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

"Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", - объяснил Гончаренко.

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