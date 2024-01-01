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В Україні запровадили посилений контроль при виїзді за кордон: омбудсмен просить пояснень

Ілюстративне фото: в Україні запровадили посилений контроль при виїзді за кордон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прикордонники посилено перевіряють українців, котрі хочуть виїхати з країни. Співробітників ДПСУ офіційно попросили надати правові підстави для таких заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Омбудсмен нагадав, що 31 грудня на пунктах пропуску були величезні черги на виїзд із країни. Причина - посилення контролю громадян.

Лубінець розповів, що у медіа з'явилася інформація про посилену перевірку документів у осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та людей, які виїжджають за системою "Шлях".

Також прикордонники вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.

У ДПСУ пояснюють такі заходи великою кількістю випадків підробки документів.

"Щоб розібратися із ситуацією, сьогодні вранці направив терміновий лист до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію про документи, які вимагають працівники ДПСУ у громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги", - зазначив Лубинець.

За його словами, нікого не можна змушувати робити те, чого не передбачає законодавство.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян діє воєнний стан та мобілізація.

У таких умовах чоловікам призовного віку заборонено виїзд за кордон. Але є низка винятків.

Нещодавно стало відомо, що з України щодня виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку.

 

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