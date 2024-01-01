В Украине ввели усиленный контроль при выезде за границу: омбудсмен просит объяснений

Омбудсмен напомнил, что 31 декабря на пунктах пропуска были огромные очереди на выезд из страны. Причина - усиление контроля граждан.

Лубинец рассказал, что в медиа появилась информация об усиленной проверке документов у лиц с инвалидностью, многодетных отцов и людей, которые выезжают по системе "Шлях".

Также пограничники требуют военно-учетные документы с записью про отсрочку от мобилизации.

В ГПСУ объясняют такие меры большим количеством случаев подделки документов.

"Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования", - отметил Лубинец.

По его словам, никого нельзя принуждать делать то, чего не предусматривает законодательство.

Выезд мужчин за границу

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян действует военное положение и мобилизация.

В таких условиях мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу. Но существует ряд исключений.

Недавно стало известно, что из Украины ежедневно выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста.