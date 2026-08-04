В Україні запровадили новий ветпаспорт для тварин: чи потрібно міняти старий документ

В Україні запровадили ветеринарний паспорт нового зразка для домашніх тварин. Водночас документи, видані раніше, залишаються чинними і не потребують заміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
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У відомстві нагадали, що ветеринарний паспорт є одним із головних документів домашньої тварини. Він підтверджує її ідентифікацію та містить інформацію про вакцинації, результати діагностичних досліджень, лікування, профілактичні заходи й інші дані, необхідні для ветеринарного супроводу.
Оновлення документа є частиною модернізації системи ветеринарної медицини та гармонізації українського законодавства з європейськими підходами.
Новий документ запроваджує єдиний підхід до оформлення ветеринарної документації, ведення історії здоров'я тварини та її ідентифікації.
Паспорт міститиме інформацію про:
Документ заповнюватиметься українською та англійською мовами, що дозволить використовувати його як в Україні, так і за кордоном.
Крім того, кожен ветеринарний паспорт матиме унікальний ідентифікаційний номер, який складатиметься з коду України (UA), серії та порядкового номера. Бланки друкуватимуть виключно поліграфічні підприємства відповідно до вимог Держпродспоживслужби, що має забезпечити їхній захист від підроблення.
У Держпродспоживслужбі наголосили, що ветеринарні паспорти, оформлені за попередніми правилами, залишаються чинними. Тому звертатися для їхньої заміни власникам домашніх тварин не потрібно.
Наразі оформити ветеринарний паспорт нового зразка можна лише в державних установах ветеринарної медицини, які мають право видавати відповідні документи.
Для цього тварина повинна:
У відомстві також наголосили, що належно оформлений ветеринарний паспорт необхідний для безперервного ветеринарного супроводу тварини протягом життя, а також для подорожей, участі у виставках, зміни власника та отримання низки ветеринарних послуг.
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