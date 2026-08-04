В Україні запровадили новий ветпаспорт для тварин: чи потрібно міняти старий документ

Головне: Запровадження нового зразка: В Україні затвердили новий ветеринарний паспорт для домашніх тварин, який відповідає європейським стандартам.

В Україні затвердили новий ветеринарний паспорт для домашніх тварин, який відповідає європейським стандартам. Заміна не потрібна: Старі ветеринарні паспорти залишаються чинними, тож спеціально звертатися для їхньої заміни власникам тварин не треба.

Старі ветеринарні паспорти залишаються чинними, тож спеціально звертатися для їхньої заміни власникам тварин не треба. Міжнародний формат: Документ заповнюватиметься двома мовами (українською та англійською), що спростить виїзд із твариною за кордон.

Документ заповнюватиметься двома мовами (українською та англійською), що спростить виїзд із твариною за кордон. Захист від підробок: Кожен паспорт отримає унікальний номер із кодом країни (UA), а бланки друкуватимуть поліграфічні підприємства зі спеціальним захистом.

Кожен паспорт отримає унікальний номер із кодом країни (UA), а бланки друкуватимуть поліграфічні підприємства зі спеціальним захистом. Де отримати: Оформити документ нового зразка наразі можна лише в державних установах ветеринарної медицини після огляду, ідентифікації та необхідних обробок тварини.

У відомстві нагадали, що ветеринарний паспорт є одним із головних документів домашньої тварини. Він підтверджує її ідентифікацію та містить інформацію про вакцинації, результати діагностичних досліджень, лікування, профілактичні заходи й інші дані, необхідні для ветеринарного супроводу.

Оновлення документа є частиною модернізації системи ветеринарної медицини та гармонізації українського законодавства з європейськими підходами.

Що змінилося у ветеринарному паспорті

Новий документ запроваджує єдиний підхід до оформлення ветеринарної документації, ведення історії здоров'я тварини та її ідентифікації.

Паспорт міститиме інформацію про:

ідентифікаційні дані тварини;

власника;

проведені вакцинації;

результати діагностичних досліджень;

лікування;

інші ветеринарно-профілактичні заходи.

Документ заповнюватиметься українською та англійською мовами, що дозволить використовувати його як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, кожен ветеринарний паспорт матиме унікальний ідентифікаційний номер, який складатиметься з коду України (UA), серії та порядкового номера. Бланки друкуватимуть виключно поліграфічні підприємства відповідно до вимог Держпродспоживслужби, що має забезпечити їхній захист від підроблення.

Чи потрібно міняти старий документ

У Держпродспоживслужбі наголосили, що ветеринарні паспорти, оформлені за попередніми правилами, залишаються чинними. Тому звертатися для їхньої заміни власникам домашніх тварин не потрібно.

Як оформити новий ветеринарний паспорт

Наразі оформити ветеринарний паспорт нового зразка можна лише в державних установах ветеринарної медицини, які мають право видавати відповідні документи.

Для цього тварина повинна:

пройти клінічний огляд;

бути ідентифікованою відповідно до вимог законодавства;

пройти необхідні ветеринарно-профілактичні обробки.

У відомстві також наголосили, що належно оформлений ветеринарний паспорт необхідний для безперервного ветеринарного супроводу тварини протягом життя, а також для подорожей, участі у виставках, зміни власника та отримання низки ветеринарних послуг.