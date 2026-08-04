В Украине ввели новый ветпаспорт для животных: нужно ли менять старый документ

Главное: Введение нового образца: В Украине утвердили новый ветеринарный паспорт для домашних животных, отвечающий европейским стандартам.

В Украине утвердили новый ветеринарный паспорт для домашних животных, отвечающий европейским стандартам. Замена не нужна: Старые ветеринарные паспорта остаются в силе, поэтому специально обращаться для их замены владельцам животных не нужно.

Старые ветеринарные паспорта остаются в силе, поэтому специально обращаться для их замены владельцам животных не нужно. Международный формат: Документ будет заполняться на двух языках (на украинском и английском), что упростит выезд с животным за границу.

Документ будет заполняться на двух языках (на украинском и английском), что упростит выезд с животным за границу. Защита от подделок Каждый паспорт получит уникальный номер с кодом страны (UA), а бланки будут печатать полиграфические предприятия со специальной защитой.

Каждый паспорт получит уникальный номер с кодом страны (UA), а бланки будут печатать полиграфические предприятия со специальной защитой. Где получить: Оформить документ нового образца можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины после осмотра, идентификации и необходимых обработок животного.

В ведомстве напомнили, что ветеринарный паспорт является одним из главных документов домашних животных. Он подтверждает его идентификацию и содержит информацию о вакцинации, результатах диагностических исследований, лечении, профилактических мероприятиях и других данных, необходимых для ветеринарного сопровождения.

Обновление документа является частью модернизации системы ветеринарной медицины и гармонизации украинского законодательства с европейскими подходами.

Что изменилось в ветеринарном паспорте

Новый документ вводит единый подход к оформлению ветеринарной документации, ведению истории здоровья животного и его идентификации.

Паспорт будет содержать информацию о:

идентификационных данных животного;

владельце;

проведенных вакцинациях;

результатах диагностических исследований;

лечении;

других ветеринарно-профилактических мероприятиях.

Документ будет заполняться на украинском и английском языках, что позволит использовать его как в Украине, так и за рубежом.

Кроме того, у каждого ветеринарного паспорта будет уникальный идентификационный номер, который будет состоять из кода Украины (UA), серии и порядкового номера. Бланки будут печатать исключительно полиграфические предприятия в соответствии с требованиями Госпродпотребслужбы, которые должны обеспечить их защиту от подделки.

Нужно ли менять старый документ

В Госпродслужбе отметили, что ветеринарные паспорта, оформленные по старым правилам, остаются действительными. Поэтому обращаться за их заменой владельцам домашних животных не нужно.

Как оформить новый ветеринарный паспорт

Оформить ветеринарный паспорт нового образца можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины, которые имеют право выдавать соответствующие документы.

Для этого животное должно:

пройти клинический осмотр;

быть идентифицированным в соответствии с требованиями законодательства;

пройти необходимые ветеринарно-профилактические обработки.

В ведомстве также отметили, что надлежащим образом оформленный ветеринарный паспорт необходим для непрерывного ветеринарного сопровождения животного в течение жизни, а также для путешествий, участия в выставках, смены владельца и получения ряда ветеринарных услуг.