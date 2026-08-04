В Украине ввели новый ветпаспорт для животных: нужно ли менять старый документ

В Украине был введен ветеринарный паспорт нового образца для домашних животных. В то же время документы, выданные ранее, остаются в силе и не требуют замены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
В ведомстве напомнили, что ветеринарный паспорт является одним из главных документов домашних животных. Он подтверждает его идентификацию и содержит информацию о вакцинации, результатах диагностических исследований, лечении, профилактических мероприятиях и других данных, необходимых для ветеринарного сопровождения.
Обновление документа является частью модернизации системы ветеринарной медицины и гармонизации украинского законодательства с европейскими подходами.
Новый документ вводит единый подход к оформлению ветеринарной документации, ведению истории здоровья животного и его идентификации.
Паспорт будет содержать информацию о:
Документ будет заполняться на украинском и английском языках, что позволит использовать его как в Украине, так и за рубежом.
Кроме того, у каждого ветеринарного паспорта будет уникальный идентификационный номер, который будет состоять из кода Украины (UA), серии и порядкового номера. Бланки будут печатать исключительно полиграфические предприятия в соответствии с требованиями Госпродпотребслужбы, которые должны обеспечить их защиту от подделки.
В Госпродслужбе отметили, что ветеринарные паспорта, оформленные по старым правилам, остаются действительными. Поэтому обращаться за их заменой владельцам домашних животных не нужно.
Оформить ветеринарный паспорт нового образца можно только в государственных учреждениях ветеринарной медицины, которые имеют право выдавать соответствующие документы.
Для этого животное должно:
В ведомстве также отметили, что надлежащим образом оформленный ветеринарный паспорт необходим для непрерывного ветеринарного сопровождения животного в течение жизни, а также для путешествий, участия в выставках, смены владельца и получения ряда ветеринарных услуг.
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